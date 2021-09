Surinaamse minister doet oproep aan zorgmedewerkers

Foto – minister van Volksgezondheid Ramadhin

PARAMARIBO – De Surinaamse minister van Volksgezondheid Ramadhin heeft een oproep gedaan aan alle zorgmedewerkers in Suriname om zich beschikbaar te stellen om de coronapandemie de kop in te drukken.

Volgens Ramadhin verslechtert de situatie in Suriname. Dat komt deels doordat zorgpersoneel uitvalt vanwege coronabesmettingen. Dit zorgt voor extra werkdruk voor het verpleegkundig personeel, de artsen en alle ondersteunende diensten. “Als u ingezet wil worden in de strijd tegen covid-19, neem dan contact op. Huisartsen die nog een beetje tijd over hebben, roep ik op om te superviseren”, aldus de minister.

Lees ook: