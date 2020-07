Surinaamse parlement kiest president en vicepresident

12 Gedeeld

Paramaribo – Het Surinaamse parlement komt vandaag bijeen voor de verkiezing van de president en vicepresident. Dit is een formaliteit omdat de oppositiepartijen geen kandidaten hebben voorgesteld.

Dit betekent dat VHP-voorzitter Chan Santokhi als president gekozen zal worden en Ronnie Brunswijk de functie van vicepresident zal aanvaarden.

Vanuit de Surinaamse samenleving is de nodige kritiek gekomen op de keus van Brunswijk. Hij wordt door Interpol gezocht en is in Nederland veroordeeld voor drugshandel. Hij kan daarom als vicepresident geen internationale verplichtingen aangaan.



Lees ook: