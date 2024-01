Surinaamse politie komt met opsporingsbericht Bouterse en lijfwacht Dijksteel

PARAMARIBO – De Surinaamse politie heeft de jacht op oud-president Desi Bouterse en zijn voormalige lijfwacht Iwan Dijksteel geïntensiveerd, nadat beide veroordeelden niet verschenen zijn om hun straf uit te zitten voor hun rol in de Decembermoorden uit 1982. Bouterse, veroordeeld tot 20 jaar, en Dijksteel, met een vonnis van 15 jaar, zijn nu onderwerp van een landelijke opsporingsactie.

Het opsporingsbericht uitgevaardigd voor Bouterse en Dijksteel, inclusief foto’s en persoonsgegevens staan op de politiewebsite van de Surinaamse politie KPS. Eerdere berichten waren dat Bouterse zich afgelopen vrijdag had moeten melden bij de gevangenis, maar dit, volgens zijn vrouw, niet van plan is. Het Openbaar Ministerie had reeds aangekondigd naar hem op zoek te gaan.

De exacte verblijfplaats van Bouterse blijft onbekend, ondanks speculaties over een mogelijke vlucht naar Venezuela, zoals gemeld door The Times of Suriname. Maar volgens Starnieuws zou Bouterse nog tot begin januari in het land zijn geweest. President Santokhi heeft eerder uitgesproken geen aanwijzingen te hebben voor een buitenlandse vlucht van Bouterse.

De Decembermoorden, waarbij 15 tegenstanders van het toenmalige militaire regime werden vermoord, blijven een donkere bladzijde in de Surinaamse geschiedenis. De veroordeling en nu de vlucht van Bouterse benadrukken de voortdurende impact van deze gebeurtenissen op de Surinaamse samenleving en rechtstaat.