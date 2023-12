Surinam Airways mag geen passagiers oppikken voor vluchten tussen Curaçao en Aruba

PARAMARIBO – De nationale luchtvaartmaatschappij van Suriname, Surinam Airways, breidt haar routenetwerk uit. Daardoor vliegt de maatschappij ook tussen Curaçao en Aruba. Maar de maatschappij mag geen passagiers oppikken die alleen maar tussen Willemstad en Oranjestad vliegen.

Surinam Airways is bezig met een opmerkelijke uitbreiding van haar diensten. Met de toevoeging van een tweede Boeing 737-800 aan haar vloot, biedt de luchtvaartmaatschappij vanaf 18 december vluchten aan van Paramaribo naar Miami, met tussenstops in Guyana, Aruba en Curaçao op maandagen, woensdagen en vrijdagen.

In tegenstelling tot de diensten van 2019, waar Surinam Airways aparte vluchten naar Curaçao via Trinidad aanbood, en een naar Miami via Aruba, biedt de nieuwe dienstregeling meer flexibiliteit in boekingsopties.

Passagiers kunnen nu de meeste combinaties boeken, zoals van Paramaribo naar Miami of van Curaçao naar Suriname. De vluchtsegmenten tussen Curaçao en Aruba zijn niet beschikbaar voor boeking. Daarvoor zijn passagiers aangewezen op de kleinere maatschappijen die daar nu al opvliegen, zoals EZ-air en Divi Divi.

Naast Miami, hervat Surinam Airways ook de non-stop service tussen Paramaribo en Belem in Brazilië. Deze dienst start op 13 december, met vluchten op woensdagen en vrijdagen. De vlucht van 1 uur en 45 minuten landt kort voor middernacht in Belem en keert kort na middernacht de volgende dag terug, met retourvluchten op donderdagen en zondagen vanaf 14 december.

Bovendien keert Barbados terug in het netwerk van Surinam Airways, met een tweewekelijkse dienst vanuit Suriname met een stop in Georgetown, Guyana. Deze dienst begint op 20 december en zal opereren op woensdagen en zondagen in beide richtingen.

Ten slotte heeft Surinam Airways aangekondigd dat het van plan is haar overstapoperaties vanuit Guyana uit te breiden met extra vluchten naar bestemmingen in Noord-Amerika en Europa.