Surinam Airways verkoopt vliegtickets op afbetaling naar Aruba, Curaçao en Amsterdam

PARAMARIBO – De Surinaamse luchtvaartmaatschappij Surinam Airways (SLM) verkoopt sinds kort vliegtickets op afbetaling naar onder andere Aruba, Curaçao en Amsterdam. De airline heeft daarvoor een ‘spaarplan’ gestart voor inwoners van Suriname die graag op vakantie willen en daarvoor willen sparen.

Er kan vanuit Paramaribo naar alle SLM-bestemmingen worden gereisd, waarbij in vier renteloze termijnen kan worden betaald. Surinam Airways, dat op dit moment niet over eigen vliegtuigen beschikt, biedt vluchten aan naar acht bestemmingen: Amsterdam, Belém do Para, Curaçao, Georgetown, Miami, Port of Spain en Aruba.

Op de vluchten worden een in Litouwen gehuurde Airbus A321 en een van Air Belgium geleasede Airbus A340-300 ingezet. Met dat laatste toestel wordt twee keer per week op Schiphol gevlogen.

De luchtvaartmaatschappij biedt aan de eerste honderd ‘spaarplanreizigers’ één extra stuk gratis ruimbagage.

Bron: luchtvaartnieuws.nl

