Suriname Airways vliegt weer op Trinidad

PARAMARIBO – Suriname Airways, SLM heeft plannen aangekondigd om opnieuw te gaan vliegen op Trinidad en Tobago. Zes maanden geleden, in mei 2022 schortte het zijn diensten na bijna drie decennia Port-of-Spain te hebben bediend vanuit Paramaribo.

De luchtvaartmaatschappij gaat vliegen met de Boeing 737-800, die het onlangs in gebruik nam als leasetoestel. Het nieuwe regionale vluchtschema geldt voor de periode van 26 maart tot 5 november.

Als gevolg hiervan zal de luchtvaartmaatschappij driemaal per week de route Paramaribo – Georgetown – Miami bedienen en zullen ook de vluchten van en naar Paramaribo – Port of Spain – Curaçao tweemaal per week worden gevlogen. Hetzelfde geldt voor de route Paramaribo – Aruba tweemaal per week.

De uitbreiding van de reismogelijkheden is onderdeel van de invulling van het herstelplan, dat moet leiden tot een vergroting van het verdienvermogen en de gezondheid van de SLM.