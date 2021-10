Suriname bereikt 50 procent vaccinatie

1 Delen

PARAMARIBO – Het heeft even geduurd, maar Suriname heeft gisteren de 50 procent vaccinatiegraad bereikt. 247.000 mensen hebben nu minstens één prik gehad. Bijna 41 procent van de Surinamers is volledig gevaccineerd.

Opvallend is dat bijna de helft van de verpleegkundigen in de ziekenhuizen niet tegen Covid-19 ingeënt zijn. De daling van het aantal positief geteste mensen in Suriname zet door. In Suriname zijn sinds vorig jaar april bijna 1100 mensen overleden aan het virus, dat is bijna 70 procent meer dan op Curaçao.

