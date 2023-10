Suriname handhaaft zich in Nations League, Sint-Maarten schrijft historie

PARAMARIBO – Suriname is door een ruime overwinning op Grenada verzekerd van lijfsbehoud in de CONCACAF Nations League Divisie A. Het elftal van bondscoach Aron Winter won in de nacht van zondag op maandag ruim van Grenada.

Suriname moest in Paramaribo winnen om niet te degraderen naar Divisie B en besliste de thuiswedstrijd al voor de rust. Sparta Rotterdam-verdediger Djevencio van der Kust opende na twaalf minuten de score met een fraaie uithaal van afstand.

Nog voor de pauze vonden ook Gleofilo Vlijter en Myenty Abena het net voor Suriname. Grenada-speler Jacob Bedeau maakte in de blessuretijd van de eerste helft een eigen goal en bepaalde de eindstand zo op 4-0. Suriname eindigt door de winst in Groep B op de derde plek achter Jamaica en Honduras.

Historische avond

Sint-Maarten boekte in de nacht van zondag op maandag de eerste overwinning ooit in Divisie B van de CONCACAF Nations League. Het eiland verloor de drie voorgaande groepswedstrijden in Divisie B na de promotie vanuit Divisie C.

TOP Oss-verdediger Ilounga Pata maakte het enige doelpunt in het duel met St. Kitts & Nevis. Sint-Maarten hield ook voor het eerst in de geschiedenis de nul in een officiële interland.