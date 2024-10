Sport Suriname krijgt beloning tegen Costa Rica Dick Drayer 13-10-2024 - 2 minuten leestijd

Gleofilo Vlijter viert de 1-1

PARAMARIBO – Suriname heeft in de CONCACAF Nations League een waardevol punt behaald tegen de favoriet Costa Rica. In een spannende wedstrijd eindigde het duel in een 1-1 gelijkspel, mede dankzij de voortdurende dreiging van Sheraldo Becker, die Suriname bijna naar de overwinning leidde.

Costa Rica onderstreepte zijn favorietenstatus al vroeg met een snelle treffer in de twaalfde minuut. Na een pass van Manfred Ugalde schoot Josimar Alcocer raak: 0-1. Suriname herpakte zich echter snel en kwam steeds beter in het spel. Gleofilo Vlijter miste een eerste kans op de gelijkmaker, maar maakte dat snel goed. Op aangeven van Becker, die met buitenkant rechts een strakke voorzet gaf, scoorde Vlijter van dichtbij: 1-1.

De wedstrijd kantelde in de tweede helft toen Costa Rica met tien man verder moest na een rode kaart voor Alcocer. Suriname maakte optimaal gebruik van de numerieke meerderheid en creëerde meerdere kansen, met Becker als belangrijke spil in de aanval. Hij probeerde zelf te scoren, maar stuitte op doelman Patrick Sequeira. Ook invaller Denzel Jubitana kwam net tekort om de winnende treffer binnen te lopen.

Costa Rica ontsnapte uiteindelijk aan een nederlaag, maar zakt naar de tweede plek in de groep, achter Guatemala. Suriname staat nu op de derde plaats, op slechts één punt afstand.

Sint-Maarten en Aruba

In andere wedstrijden behaalde Sint-Maarten een knappe 3-2 overwinning op Puerto Rico, dankzij twee goals van Chovanie Amatkarijo. Dit was de tweede zege voor Sint-Maarten in de Nations League, na een eerdere overwinning tegen Aruba. Aruba had minder succes en verloor met 1-3 van Haïti.

Gleofilo Vlijter heeft Suriname een punt bezorgd tegen Costa Rica. ⚽— ESPN NL (@ESPNnl) October 12, 2024

