Suriname overweegt verplichte vaccinatie

PARAMARIBO – Suriname overweegt vaccinatie tegen corona verplicht te stellen als de vaccinatiegraad laag blijft. Een wet is in voorbereiding. Mocht het aantal mensen dat toch een prik komt halen drastisch stijgen, dan gaat de wet weer in de kast.

38 procent van de bevolking die in aanmerking komen voor vaccinatie is volledig ingeënt. In Suriname zitten bijna 1900 mensen thuis in quarantaine. In het ziekenhuis zijn te weinig zuurstofapparaten.

