Suriname vijfde op WK Korfbal

TAIPEI – Onder de schaduw van het bijna onoverwinnelijke Nederlandse team, dat voor de 11e keer de Wereldkorfbaltitel in de wacht sleepte, heeft het Surinaamse team een opmerkelijke prestatie neergezet door als vijfde te eindigen.

Dat gebeurde in Taipei, waar van 20 tot en met 29 oktober het twaalfde wereldkampioenschap korfbal plaatsvond. Met deelnemende teams uit 24 verschillende landen, was het evenement groter dan ooit.

De Surinaamse korfbalselectie, bestaande uit diaspora sporters, won gisteren overtuigend van Duitsland met 26-10 in de strijd om de vijfde plek. Deze overwinning is des te opmerkelijker omdat het team zich nu ook heeft gekwalificeerd voor de World Games in 2025, die gehouden worden in Chengdu, China.

De top vijf van het WK korfbal in Taipei bestond uit Nederland (1e), Chinees Taipei (2e), Belgiƫ (3e), Tsjechiƫ (4e) en Suriname (5e). Suriname heeft zich met deze prestatie niet alleen op de kaart gezet, maar ook laten zien dat zij zich kunnen meten met de beste teams ter wereld.