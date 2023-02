Suriname rustiger, VN-baas maakt zich zorgen

PARAMARIBO – Een deel van de maatregelen die de Surinaamse regering heeft genomen na de rellen van vrijdag is vandaag opgeheven. De Surinaamse president Chan Santokhi maakte dat gisteravond bekend in een videoboodschap. Een nog langere inperking van vrijheden zou de economie stagneren.

Onder andere de scholen, winkels, benzinestations gooien hun deuren weer open en ook het openbaar vervoer rijdt weer. Scholen gaan pas morgen weer open

Vrijdag liep een protest tegen de regering en de slechte economische situatie in het land uit op rellen. Het Surinaamse parlementsgebouw werd bestormd en vernield en winkels en benzinestations werden geplunderd.

Op een aantal plekken blijven wel veiligheidsmaatregelen van kracht. Zo worden op bepaalde wegen extra patrouilles uitgevoerd en zijn er veiligheidstroepen aanwezig bij het telecombedrijf, het elektriciteitsbedrijf en scholen.

Aanhoudingen

74 verdachten die betrokken waren bij vernielingen en plunderingen vrijdag, zijn in verzekering gesteld. Er zijn ruim 140 mensen aangehouden. Organisator van de protestactie, Stephano ‘Pakittow’ Biervliet heeft zich gisteren gemeldbij de politie en is aangehouden.

Op negentien locaties doet de recherche onderzoek. Het gaat onder andere om het gebouw van De Nationale Assemblee en Stichting Radio-Omroep Suriname, waar gepoogd is brand te stichten. Daar zijn vijf jongeren aangehouden voor poging tot brandstichting.

VN-baas

Secretaris-generaal Antonio Guterres van de Verenigde Naties maakt zich zorgen over de gewelddadige protesten die op 17 februari in het land plaatsvonden. Via zijn woordvoerder, Stéphane Dujarric, dringt de secretaris-generaal Hij dringt er daarom bij alle relevante partijen in Suriname op aan om terughoudend te zijn en de dialoog aan te gaan. Op die manier kunnen de problemen van Suriname op een constructieve manier worden aangepakt.

De VN-baas benadrukt dat de vrijheid van meningsuiting en vreedzame vergadering fundamentele mensenrechten zijn die te allen tijde moeten worden gerespecteerd en dat protesten moeten worden uitgevoerd zonder de toevlucht tot geweld te nemen.