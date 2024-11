Suriname Suriname spil in omzeiling sancties tegen Iran Dick Drayer 23-11-2024 - 2 minuten leestijd

PARAMARIBO – Een Nederlands advocatenkantoor heeft Suriname gebruikt als uitvalsbasis om de Iraanse olie-industrie te helpen Amerikaanse sancties te omzeilen. Een vloot van tankers, beheerd door Surinaamse stromannen, vervoerde voor miljarden euro’s aan olie.

Het in Capelle aan den IJssel gevestigde International Law Firm Taheri (ILFT) richtte sinds 2020 via een Surinaamse dochteronderneming minstens zes bedrijven op die betrokken waren bij het beheer van olietankers. Dit meldt BNR op basis van eigen onderzoek. De bedrijven stonden officieel op naam van betaalde Surinaamse tussenpersonen, waardoor de echte Iraanse eigenaren buiten beeld bleven.

Masoud Taheri, eigenaar van ILFT, benadrukt dat zijn kantoor slechts juridische diensten verleent. “Wij bieden een oplossing voor klanten met internationale juridische uitdagingen,” stelt Taheri in een reactie aan BNR.

Spookvloot

De betrokken schepen behoren tot de zogenaamde Iraanse spookvloot, een netwerk van honderden olietankers die via tussenpersonen worden beheerd. Volgens onderzoek van The Economist leverde deze clandestiene oliehandel Iran in 2023 minstens vijftig miljard dollar op.

De schepen maken gebruik van geavanceerde trucs om detectie te voorkomen. Zo schakelde het schip Tifani op 27 maart van dit jaar een transponder in die leek te tonen dat het zich in de Perzische Golf bevond, terwijl satellietbeelden aantoonden dat het in werkelijkheid olie laadde bij een terminal op het Iraanse eiland Kharg.

Suriname

De keuze om bedrijven in Suriname te registreren is niet toevallig. In Nederland moeten de belanghebbenden van ondernemingen sinds 2020 verplicht worden opgenomen in het UBO-register (ultimate beneficial owner). Suriname kent een dergelijke verplichting niet, wat het aantrekkelijk maakt voor dit soort constructies.

