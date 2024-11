Sport Suriname verliest van Canada in kwartfinales Nations League Dick Drayer 20-11-2024 - 2 minuten leestijd

TORONTO – Het Surinaamse voetbalelftal is er niet in geslaagd om te stunten tegen Canada in de kwartfinales van de Nations League in Noord- en Midden-Amerika. Na een eerdere 0-1 nederlaag in Paramaribo verloor de ploeg van bondscoach Stanley Menzo dinsdag ook de return in Toronto met 3-0. Jacob Shaffelburg scoorde twee keer voor de Canadezen.

Jonathan David opende in de 23e minuut de score tegen Surinaamse doelman Etienne Vaessen (FC Groningen). Shaffelburg maakte in de 30e minuut de 2-0 en zette in de 67e minuut de eindstand op het bord. Bij Suriname stonden naast Vaessen ook bekende namen als Stefano Denswil (Trabzonspor), Liam van Gelderen (RKC Waalwijk), Djevencio van der Kust (Sparta Rotterdam) en Sheraldo Becker (Real Sociedad) op het veld.

Argentinië

Wereldkampioen Argentinië heeft zich herpakt na de nederlaag tegen Paraguay in de WK-kwalificatie. De ploeg met Lionel Messi versloeg Peru in eigen huis met 1-0 en behoudt de koppositie in de Zuid-Amerikaanse kwalificatiegroep. Lautaro Martínez maakte tien minuten na rust het enige doelpunt, na een assist van Messi.

Voor Messi, die zijn laatste wedstrijd van het jaar speelde, betekende de assist zijn 58e voor Argentinië. Daarmee evenaart hij het record van de Amerikaanse Landon Donovan.

Brazilië, momenteel vijfde in de groep, speelde met 1-1 gelijk tegen Uruguay. Federico Valverde bracht Uruguay op voorsprong, waarna Gerson ruim een uur later de gelijkmaker scoorde. Brazilië liet eerder deze maand ook al punten liggen tegen Venezuela.

