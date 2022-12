Suriname zet excuses slavernijverleden op scherp

PARAMARIBO – Suriname dreigt de slavernijexcuses van het kabinet te weigeren. Vanuit het Surinaamse parlement klinkt daags voor het goedmaakbezoek van vicepremier Sigrid Kaag felle kritiek op de Nederlandse aanpak, meldt De Telegraaf.

“Op deze manier kunnen we nooit akkoord gaan, Nederland doet aan verdeel en heers”, zegt NDP-fractieleider Rabindre Parmessar.

Een ruime meerderheid van het Surinaamse parlement wenst op deze manier geen excuses te accepteren. Het steekt de Surinaamse partijen onder meer dat er wel wordt gesproken met belangenorganisaties, maar niet met regering en parlement.

“Het is een heel ernstige zaak hoe het tot op heden is verlopen”, zegt parlementariër Dew Sharman van de grootste regeringspartij VHP.

Sussen

De Nederlandse vicepremier Sigrid Kaag reist vandaag naar Suriname voor overleg. Ze ontmoet morgen onder anderen president Chan Santokhi, parlementariërs en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties.

De afgelopen weken is in Nederland en daarbuiten overleg gevoerd over de kabinetsplannen om te voorkomen dat de excuses straks verkeerd vallen. Toch werd op het laatste moment nog besloten om Kaag als vicepremier naar Suriname te sturen. Ze zal daar de plannen naar eigen zeggen toelichten.

Een definitief besluit over de invulling van de 19e wordt vrijdag genomen tijdens de ministerraad, die normaal gesproken al ’s ochtends begint. De uitkomst daarvan zal dus hoogstwaarschijnlijk al vastliggen zodra Kaag met de Surinaamse politici om tafel gaat.