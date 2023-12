‘Surinamers en Caribische Nederlanders kampen nog steeds met discriminatie en racisme’

DEN HAAG – Een jaar na de officiële excuses van de Nederlandse regering voor de rol van Nederland in de geschiedenis van slavernij, reflecteert staatssecretaris Van Huffelen op de voortdurende strijd tegen discriminatie en racisme waar Surinamers en Caribische Nederlanders mee te maken hebben.

Tijdens een optreden in het televisieprogramma Khalid & Sophie gisterenavond, sprak Van Huffelen over de uitdagingen waarmee afstammelingen van tot slaafgemaakten dagelijks geconfronteerd worden, zoals discriminatie in het onderwijs en bij het zoeken naar huisvesting.

PVV

Demissionair minister Robbert Dijkgraaf van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap benadrukt in de Amigoe dat de excuses voor de rol van Nederland tijdens de slavernij niet kunnen worden teruggedraaid.

“Wat gezegd is, kan niet ‘ongezegd’ worden,” stelt Dijkgraaf. Hij is positief over de rol van zijn ministerie op dit terrein en de samenwerking met de onderwijsministeries van Curaçao, Aruba en Sint Maarten. Deze samenwerking heeft volgens Dijkgraaf een extra impuls gekregen en is niet afhankelijk van de samenstelling van de regering.

Daarover zijn wel zorgen geuit nu de kans groot is dat de PVV na haar verkiezingsoverwinning een regering gaat vormen. De partij van Geert Wilders heeft in haar verkiezingsprogramma staan dat de excuses teruggedraaid moeten worden.

Staatssecretaris Van Huffelen benadrukte de noodzaak van reflectie, heling en actie. Er wordt volgens haar hard gewerkt op het gebied van onderwijs, meer onderzoek gedaan en sociale initiatieven ondersteund om deze problematiek aan te pakken.