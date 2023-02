Surinamers protesteren tegen regering, politie schiet in de lucht

PARAMARIBO – De politie in Suriname heeft vanochtend traangas gebruikt tegen demonstranten in het centrum van de stad Paramaribo. De demonstranten protesteerden tegen de regering van president Santokhi.

Op een gegeven moment vielen de demonstranten het parlement van Suriname aan. Er werden stenen, flessen en zelfs takken naar het gebouw van de Nationale Assemblee gegooid. Sommige demonstranten drongen het parlement binnen en vernielden delen van de ingang. Volgens lokale media is er veel schade aan het gebouw.

Gedurende de dag probeerden de demonstranten ook naar het kantoor van de president van Suriname te gaan. De politie sloot verschillende straten af. Op een gegeven moment werd er een vrachtwagen op de demonstranten af gestuurd.

De politie gebruikte ook een helikopter om de demonstranten in de gaten te houden. Duizenden mensen gedemonstreerden sinds de ochtend, maar op een gegeven moment had de politie geen controle meer over de menigte en werd de situatie gespannen.

Mensen zijn erg boos op de regering. Deze week zijn de prijzen van benzine, gas en internet gestegen. Volgens de demonstranten moeten president Chan Santokhi en vice-president Ronnie Brunswijk vertrekken.

De coalitiepartij NPS heeft afgelopen donderdag gebroken met de andere partijen. Het land heeft te maken met een zeer hoge inflatie, wat betekent dat veel mensen niet genoeg geld hebben voor hun gezin.