SVB en Wit Gele Kruis verdacht van subsidiefraude

Foto: Èxtra

De politie heeft vrijdagochtend een vijftal huiszoekingen gedaan en daarbij een medewerker van de SVB en zijn vrouw aangehouden in verband met het fraudeonderzoek Girasol.

Het gaat om Cresel Cijntje (55), sectiehoofd van de Centrale Administratie van de Sociale Verzekeringsbank en Linda Cijntje (48), directeur van het Wit Gele Kruis.

Zij worden verdacht van betrokkenheid bij verduistering van subsidies, valsheid in geschrifte en witwassen.

Meer arrestaties

In een huis in Kwartier is vervolgens de 54-jarige Ashley Isidora aangehouden. Hij is eerder al gearresteerd vanwege betrokkenheid bij de corruptiezaak in de zoektocht naar een nieuwe strategische partner voor de Isla-raffinaderij.

Op een adres in Sunset Heights werd de 45-jarige Charmine Ortela-Gabriel, het hoofd van de Financiële Administratie bij Wit Gele Kruis aangehouden.

Huiszoeking

Verder is een huiszoeking gedaan bij deSVB en de stichting Wit Gele Kruis.

In verband met dit onderzoek heeft het team vier luxe auto’s in beslag genomen, samen met contant geld en documenten die belangrijk zijn voor het onderzoek.

De verdachten zijn voorgeleid en zitten nu in voorlopige hechtenis in afwachting van het onderzoek. Verdere aanhoudingen in de komende dagen worden niet uitgesloten.