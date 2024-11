Algemeen SVB keert 25 miljoen gulden kerstbonus uit aan gepensioneerden Dick Drayer 29-11-2024 - 1 minuten leestijd

WILLEMSTAD – De Sociale Verzekeringsbank (SVB) keert in december een kerstuitkering uit van in totaal 25 miljoen gulden aan gepensioneerden die onder de Algemene Ouderdomsverzekering (AOV) vallen. Dit bedrag komt bovenop het reguliere AOV-pensioen en is bedoeld voor de bijna 35.000 pensioengerechtigden, voornamelijk woonachtig op Curaçao.

Het totale aantal pensioengerechtigden onder de AOV bedraagt in december 2024 ongeveer bijna 55.000 ouderen. De kerstuitkering wordt toegekend aan inwoners van Curaçao die in september recht hadden op hun reguliere ouderdomspensioen. Deze uitkering is gelijk aan 100 procent van het pensioenbedrag waarop de gepensioneerde in september recht had. Voor velen betekent dit een welkome aanvulling in de decembermaand.

In totaal wordt er in december een bedrag van iets meer dan 56 miljoen gulden uitgekeerd aan ouderdomspensioenen en kerstuitkeringen samen. Het AOV-pensioen zelf, dat bij een volledige opbouw (50 verzekeringsjaren) maximaal 862 gulden per maand bedraagt, wordt volgens de wet op de eerste dag van elke maand uitbetaald. De kerstuitkering wordt slechts één keer per jaar uitgekeerd in december.

De maximale AOV-uitkering staat al jarenlang vast op 862 gulden per maand, een bedrag dat fors onder het bestaansminimum van 2.148 gulden per maand ligt, zoals vastgesteld in 2021. Hierdoor blijven veel gepensioneerden financieel kwetsbaar, ondanks extra’s zoals de kerstuitkering.

