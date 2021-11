SVB laat na haar vergoeding aan CMC te onderbouwen

1 Delen

WILLEMSTAD – SVB heeft cijfermatig nooit onderbouwd waarom het maar een gedeelte van de kosten voor SVB patiënten vergoed. Ruim 85 procent van alle kosten worden gemaakt voor die groep verzekerden.

CMC heeft bijna 230 miljoen nodig, maar krijgt 185 miljoen gulden van de verzekeraar. Dat blijkt uit cijfers die maandag werden gepresenteerd in het parlement. Het Antilliaans Dagblad schrijft er vandaag over. De SVB hanteert tarieven uit 2001 en heeft de toekenning ervan niet gerelateerd aan de zorgvraag van 2021, concludeert het Overheidsaccountantsbureau Soab. de Nederlandse zorgautoriteit is door de regering benaderd om te werken aan de vaststelling van nieuwe tarieven.

