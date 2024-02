Symbolische overhandiging van 1000 boeken van Fien en Teun

WILLEMSTAD – De organisaties Van Hoorne Studios en Biblionef hebben symbolisch 1000 leesboeken van Fien en Teun beschikbaar gesteld voor basisscholen op Curaçao. Ook zijn er karakters van Fien en Teun overhandigd. De focus van de boeken ligt op avonturen die alle activiteiten laten zien die op een boerderij plaatsvinden. Dit bevordert volgens de stichtingen het lezen en wordt op een educatieve en speelse manier aan de kinderen gepresenteerd.

Van Hoorne Studios is een organisatie gevestigd in Nederland, gespecialiseerd in het organiseren van evenementen en entertainment, specifiek voor kinderen. Hun visie is om kinderen te onderwijzen en te vormen door middel van creativiteit, waarbij gebruik wordt gemaakt van boeken, evenementen, theater, televisie, creatieve attracties en meer.

De boeken en materialen die zij aanbieden zijn in het Nederlands en zijn bedoeld voor kinderen van 0 tot zeven jaar. Zodra de boeken op Curaçao aankomen, worden ze verdeeld onder de scholen. Er is ook een afspraak gemaakt met het ministerie van Onderwijs om de mogelijkheid te onderzoeken voor het schrijven van boeken in het Papiaments.