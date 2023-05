Symposium Centrale Bank benadrukt belang statistieken voor besluitvorming

WILLEMSTAD – Centrale banken hebben betrouwbare en tijdige statistieken nodig voor hun beleidsvorming, zo bleek tijdens het symposium en rondetafelgesprek van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten op 25 april 2023. CBCS-manager Eric Matto opende het evenement met de woorden dat deze statistieken essentieel zijn voor effectieve besluitvorming op het gebied van monetair beleid, financiële stabiliteit, toezicht en betalingssystemen.

Het doel van het evenement was om gegevens van hoge kwaliteit te verzamelen ter ondersteuning van goed onderbouwde beslissingsvorming over de macro-economie en de financiële en betalingssystemen. Deze gegevens worden ook in geaggregeerde vorm gedeeld met lokale en internationale gegevensgebruikers om hen te ondersteunen bij hun besluitvormingsproces.

Tijdens het symposium werden vier presentaties gegeven. De eerste presentatie, getiteld From Data to Analytics: Advances in Modern Era, benadrukte het belang van gegevens en hoe deze de gemeenschap van Curaçao en Sint Maarten kunnen helpen. De tweede presentatie, Statistics: The Lifeline for Economic Analysis & Research, legde uit hoe statistieken de analyses van financiële en economische ontwikkelingen, empirisch onderzoek en de besluitvorming over het monetaire beleid ondersteunen. De derde presentatie, Building Greater Resilience in the Financial Sector, demonstreerde hoe gegevens inzicht geven in de prestaties van banken onder drastische ongunstige omstandigheden. De laatste presentatie, The Benefits of the Use of Data for Innovation and Further Developments of our Payment Systems, ging over onderzoek naar financiële inclusie en de voorkeur voor contant geld in beide landen.

In de namiddag nam een selecte groep deelnemers plaats aan het rondetafelgesprek om diepgaandere vragen te stellen en aanvullende feedback te geven.

Alle presentaties zijn te vinden op de CBCS-website: https://www.centralbank.cw/publications/speeches-presentations