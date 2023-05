Symposium over inzet migranten op Curaçao als motor voor ontwikkeling

WILLEMSTAD – De burgerbeweging Venex Curacao en de Pan-Amerikaanse en Caribische Unie voor de Rechten van de Mens, Pacuhr, debatteren komende donderdag over ideeën om migranten in te zetten als motor van ontwikkeling. Het symposium “Migrant als motor van ontwikkeling” vindt plaats in het World Trade Center van Willemstad.

Volgens de organisatoren biedt het symposium waardevolle en actuele informatie over verschillende soorten migratie, de oorzaken en gevolgen, en beleids- en strategievorming.

Het panel bestaat uit vier experts: Julio Croci van de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM), Jeannette Juliet Pablo, voorzitter van Unidat di Bario Korsou, socioloog Gerardo González Machado en secretaris-generaal van Pacuhr, José Antonio Oropeza.

Het doel van de bijeenkomst is om ervaringen uit te wisselen en professionele en persoonlijke contacten te bevorderen, maar ook om innovatieve ideeën en oplossingen te ontwikkelen om uitdagingen met betrekking tot migratie aan te pakken en ontwikkelingsmogelijkheden te verkennen.

Volgens de VN-Vluchtelingenorganisatie UNHCR zijn er wereldwijd meer dan zeven miljoen vluchtelingen en migranten uit Venezuela, als gevolg van de complexe humanitaire noodsituatie die het Zuid-Amerikaanse land treft. Naar schatting bevinden zich ongeveer 14.000 van deze vluchtelingen en migranten op Curaçao, wat praktisch 10% van de bevolking van het eiland vertegenwoordigt.