Tahith Chong beschikbaar voor Curaçaose selectie

WILLEMSTAD – Tahith Chong heeft gisteren aangegeven beschikbaar te zijn voor de Curaçaose selectie. De op Curaçao geboren voetballer, die momenteel hier is voor vakantie, sprak met de Èxtra en Vgilante over zijn seizoen, toekomst en betrokkenheid bij de nationale selectie van Curaçao.

Chong reageerde op de recente opmerkingen van de bondscoach van de Curaçaose selectie, Dick Advocaat, tijdens een programma in Nederland. Advocaat had aangegeven dat verschillende spelers, waaronder Chong, niet op zijn berichten hadden gereageerd.

Chong ontkende dit en benadrukte dat hij al enige tijd in contact stond met Advocaat. Volgens Chong hadden de presentatoren van het programma de woorden van Advocaat verdraaid, waardoor het leek alsof hij wachtte op een selectie door Nederland.

“Ik wacht niet op de Nederlandse selectie. Ik heb Advocaat gezegd dat ik niet beschikbaar was omdat ik Luton Town moest helpen in de strijd tegen degradatie,” verklaarde Chong.

Premier League

De voetballer legde verder uit dat het belangrijk is dat iedereen weet dat hij en zijn familie niet wachten op een selectie door Nederland. “Mijn focus lag volledig op mijn team, om te proberen mijn team in de Premier League te houden tijdens onze laatste wedstrijden. Dat is ook wat ik Advocaat heb uitgelegd. Ik heb alles gedocumenteerd en we hebben goed contact, waarbij ik altijd reageer en antwoord geef wanneer hij met mij communiceert.”

Chong uitte ook zijn teleurstelling over de manier waarop Advocaat zich in het interview gedroeg, maar gaf aan dat Advocaat hem had gebeld en zijn excuses had aangeboden voor wat er was gebeurd.

Ondanks deze gebeurtenissen zei Chong dat hij na de eerste twee kwalificatiewedstrijden voor het WK weer met Advocaat om de tafel zal zitten om te praten over de mogelijkheid om zich in de toekomst bij de Curaçaose selectie aan te sluiten.

Chong benadrukte dat de deur voor de Curaçaose selectie nooit gesloten is. Hij sprak ook over het project richting het WK van Curaçao, de mogelijke komst van meer voetballers naar de selectie, en zijn persoonlijke projecten, carrière en familie.