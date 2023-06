Tal van activiteiten in Nederland in aanloop naar Keti Koti

DEN HAAG – Over een week, op 1 juli, is het precies 150 jaar geleden dat er feitelijk een einde kwam aan de slavernij onder Nederlands bewind. In aanloop naar Keti Koti, de dag waarop de afschaffing van de slavernij wordt gevierd en herdacht, vinden er in het hele land activiteiten plaats.

In de keuken van het Koninklijk Paleis op de Dam in Amsterdam bereiden chefs vanaf dinsdag het Surinaamse gerecht Heri Heri voor, dat op de plantages werd gegeten door tot slaaf gemaakten. Als onderdeel van Free Heri Heri For All wordt deze maaltijd niet alleen in Amsterdam maar in heel Nederland gratis uitgedeeld.

Dinsdagavond houdt rapper en schrijver Akwasi de jaarlijkse Anton de Kom-lezing in het Verzetsmuseum Amsterdam. Met de lezing wordt elk jaar aandacht gevraagd voor intolerantie en discriminatie en voor de geschiedenis van minderheidsgroepen en hun positie in de Nederlandse samenleving.

Premier Mark Rutte en minister Hanke Bruins Slot van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gaan een dag later in het Mauritshuis in Den Haag met kinderen in gesprek over het slavernijverleden. ‘s Avonds vindt in het bijzijn van minister Robbert Dijkgraaf van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in het Amsterdamse Tropenmuseum de Keti Koti Lezing plaats.

Trijntje Oosterhuis, Kenny B en Jeangu Macrooy treden diezelfde avond op tijdens Keti Koti in Concert in Koninklijk Theater Carré in Amsterdam. Het Haags Historisch Museum houdt een bijeenkomst over het herdenkingsmonument voor het slavernijverleden dat in Den Haag moet komen.

Donderdag wordt bij het Mauritshuis een krans gelegd ter nagedachtenis aan het slavernijverleden van de hofstad. Op vrijdag vinden er in het hele land herdenkingen plaats waar bewindspersonen bij aanwezig zijn. Minister Sigrid Kaag van Financiën gaat naar een plechtigheid in Arnhem, Piet Adema van Landbouw naar een in Leeuwarden en Karien van Gennip van Sociale Zaken is bij een herdenking in Zoetermeer.

Ministers Hanke Bruins Slot, Carola Schouten van Armoedebeleid en Franc Weerwind van Rechtsbescherming zijn in de Nieuwe Kerk in Amsterdam waar de Nederlandse kerken gezamenlijk de afschaffing van de slavernij herdenken.

Utrecht onthult vrijdag het monument van Vlucht en Verzet, ter nagedachtenis aan het slavernijverleden. Bij de onthulling in het Griftpark is ook burgemeester Sharon Dijksma. Het Concertgebouw in Amsterdam sluit de vrijdag af met een herdenkingsconcert. Daar zal muziek gespeeld worden die in de tijd van de slavernij verboden was.