Gezondheidszorg Tandartsen geven minister Silvania veeg uit de pan om toelating buitenlandse tandartsen Dick Drayer 15-10-2024 - 3 minuten leestijd

WILEMSTAD – De Curaçao Dental Society (CDS) uit scherpe kritiek op minister Javier Silvania van Gezondheid, Milieu en Natuur vanwege de toelating van 23 tandartsen zonder de gebruikelijke procedures te volgen. Volgens de CDS heeft de minister het verplichte examen, dat tandartsen die buiten Nederland zijn opgeleid moeten afleggen, genegeerd. Dit roept ernstige vragen op over de legaliteit van de toelatingen en de mogelijke gevolgen voor de kwaliteit van de patiëntenzorg op Curaçao, aldus de tandartsen.

De CDS reageert hiermee op berichten in de media waarin wordt gemeld dat de minister 23 tandartsen heeft beëdigd en hen toestemming heeft gegeven om op Curaçao te praktiseren. Een groot deel van deze tandartsen heeft geen Curaçaose achtergrond en voldoet volgens de CDS niet aan de gangbare toelatingsvereisten.

Volgens de wet mogen alleen tandartsen die hun opleiding in Nederland hebben gevolgd en een Nederlands diploma bezitten, op Curaçao werken. Voor tandartsen die hun opleiding buiten Nederland hebben voltooid, bestaat een wettelijke procedure waarbij zij een toelatingsexamen moeten afleggen.

De CDS stelt dat deze tandartsen óf niet zijn geslaagd voor het verplichte examen, óf het examen helemaal niet hebben afgelegd. Minister Silvania lijkt deze wettelijke eisen te hebben omzeild door de toelating van de tandartsen, aldus de tandartsenvereniging. Bovendien stelt de CDS dat er mogelijk twee commissies actief zijn die zich bezighouden met het toelatingsproces, wat voor extra verwarring zorgt. De minister heeft naar verluidt een nieuwe commissie ingesteld die de examens terzijde heeft geschoven, terwijl de oorspronkelijke commissie nog steeds functioneert.

Gebrek aan overleg

De CDS is verontrust over het gebrek aan overleg met de minister en andere betrokken partijen over deze veranderingen in het toelatingsbeleid. De tandartsenvereniging meldt dat zij eerder tevergeefs heeft geprobeerd een gesprek met de minister te voeren. Tot tweemaal toe verscheen de minister niet op de afgesproken vergaderingen, waardoor er geen dialoog plaatsvond over de mogelijke gevolgen van zijn beleid.

- tekst gaat verder onder de advertentie -

In het verleden is er wetgeving ingevoerd om een wildgroei in de zorgsector te voorkomen. Deze wetgeving bepaalt dat alleen Curaçaose staatsburgers het recht hebben om deel te nemen aan het toelatingsexamen voor tandartsen, tenzij een niet-Curaçaose tandarts een gemotiveerde ontheffing krijgt van de minister. De CDS stelt dat het toelaten van een grote groep buitenlandse tandartsen onder onduidelijke voorwaarden in strijd lijkt met deze regels en mogelijk de zorgkosten op Curaçao kan verhogen.

Extra tandartsen?

De CDS uit ook kritiek op een onderzoek dat is uitgevoerd door het hoofd van het departement van Gezondheidszorg, tevens Inspecteur-Generaal. Zonder overleg met betrokken partijen werd een berekening gemaakt op basis van de Nederlandse norm om te bepalen hoeveel tandartsen Curaçao nodig heeft. Dit leidde tot een verdubbeling van het aantal benodigde tandartsen. De CDS noemt deze cijfers “discutabel en onverantwoord” en vreest dat de minister zich mogelijk heeft laten leiden door deze data, wat heeft bijgedragen aan de toelating van de 23 tandartsen.

De CDS verzoekt minister Silvania dringend om opheldering over zijn beleid rondom de toelating van tandartsen op Curaçao. De vereniging benadrukt het belang van transparantie en overleg bij het nemen van beslissingen die de kwaliteit van de zorg en de rechten van Curaçaose zorgverleners beïnvloeden.

93