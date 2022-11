Tania Kross begint maandag aan Nos Theatro Kòrsou

WILLEMSTAD – Tania Kross begint maandag met haar project om weer een theater op Curaçao te krijgen. Daarna, de komende honderd dagen wil de mezzosopraan vijfhonderd vrijwilligers mobiliseren die samen bij dragen aan de totstandkoming van het theatercollectief Nos Teatro Kòrsou. Haar plannen onthulde ze in het programma Op1 op de Nederlandse televisie.

Curaçao had tot 2001 een eigen theater. Het later afgebrande Sentro Pro Arte. Dit theater aan de Schouwburgweg opende in september 1968 officieel. De schouwburg was een gift aan de bevolking. Het kwam tot stand met giften van de Nederlandse overheid, de Shell, overheidsdiensten en lokale particuliere bedrijven.

Volgens de operazangeres zijn er honderden Tania’s op het eiland die ze graag in haar theater wil ontvangen. Ze noemt zichzelf bevoorrecht dat zij haar talent wel heeft kunnen ontwikkelen.

Kross heeft recent een online registratieformulier rondgestuurd. Met behulp van dit registratieformulier probeert zij duidelijk krijgen wie bij zou willen dragen.