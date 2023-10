Tania Kross en Randal Corsen promoten Curaçao in Caracas

WILLEMSTAD – Tania Kross en Randal Corsen hebben Curaçao op de muzikale kaart van Venezuela gezet. Afgelopen drie weken vond in Caracas het tweede Festival Eurovenezolano de Jazz plaats. Hun optreden overviel het publiek, dat vol lof was over het Curaçaose duo.

Het festival was georganiseerd door de vertegenwoordiging van de Europese Unie in Venezuela met deelname van artiesten uit Frankrijk, Italië, Zwitserland, Duitsland, Polen, Spanje en Curaçao.

De concerten van dit festival vonden plaats in de concertzaal van de Centro de Accion Social para la Musica waar het beroemde Simon Bolivar Symphonie Orkest, het huisorkest is.

Het publiek werd onder meer verrast door fragmenten uit de opera Katibu di Shon, begeleid door het strijkkwartet van Orquesta Sinfonica Gran Mariscal de Ayacucho. De fluwelen stem van Tania in deze operaliederen boeide het publiek.

Masterclass

Tania Kross hield ook een Masterclass voor het Operagezelschap van het indrukwekkende Teatro Teresa Carreno.