Tania Kross geeft dit weekend fundraising voorstelling

WILLEMSTAD – Operazangeres Tania Kross speelt deze vrijdag en zaterdag de voorstelling ‘Waya-ki Waya-kas’ in Landhuis Aula Habaai. De voorstelling die ze in Nederland reeds tientallen malen speelde, is op Curaçao een fundraising voorstelling voor haar stichting Nos Teatro Korsou.

De locatie van de voorstelling, Landhuis Aula Habaai, achter Pasadia Mi Amparo aan de Weg naar Welgelegen, moest ‘from scratch’ worden omgebouwd tot een setting die voldeed voor de voorstelling, inclusief licht, geluid, decorstukken en kleerkamers. Uiteindelijk noemt Kross de locatie ‘magisch’.

Aan de voorstelling doen diverse andere artiesten mee, zoals Randal Corsen, Ernst Munneke, Michiel van ’t Land en Gilbert ‘Dibo’ Doran.

‘Waya-ki Waya-kas’ is een fundraising voor de stichting van Tania Kross ,’Nos Teatro Korsou’. Doel van de stichting is een volwaardig artiesten- en theaterlandschap te creëren op ons eiland en over enkele jaren een groot theater te openen. Het huidige Postkantoor in Punda heeft daarbij voor Kross als locatie de voorkeur. Binnen dit project wil Kross ook samenwerking aangaan met Bonaire en Aruba.

