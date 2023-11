Tania Kross houdt het nog even spannend, maar Vermeerprijs wordt boost voor theater op Curaçao

AMSTERDAM – Er wordt sterk gespeculeerd dat Tania Kross het prijzengeld van de Vermeerprijs 2023 zal gebruiken voor haar ambitieuze theaterproject op Curaçao. Deze speculatie komt voort uit eerdere uitspraken van Kross, waarin ze benadrukt hoeveel impact het geld in Curaçao zou kunnen hebben in vergelijking met Nederland.

De op Curaçao geboren mezzosopraan neemt vandaag in Amsterdam de prestigieuze Johannes Vermeerprijs 2023 in ontvangst, vergezeld van een geldbedrag van 100.000 euro.

Kross, bekend om haar toonaangevende internationale zangcarrière en innovatieve benadering van opera, heeft eerder al een nieuw theatercollectief, Nos Teatro Kòrsou, opgericht.

Het project streeft ernaar om vrijwilligers te mobiliseren en in te zetten voor een nieuw theater op Curaçao. Het eiland had tot 2001 een eigen theater, Sentro Pro Arte, dat een belangrijke culturele plaats innam in de gemeenschap. Met dit nieuwe initiatief hoopt Kross het culturele landschap van Curaçao opnieuw vorm te geven en te verrijken en daar kan het geld van de Vermeerprijs goed gebruikt worden.

Op maandag 20 november om 20.00 uur Nederlandse tijd, 15.00 uur Curaçaose tijd, wordt de uitreiking van de Johannes Vermeerprijs 2023 live gestreamd