Algemeen Tania Kross is officier van Oranje-Nassau Redactie 26-04-2024 - 2 minuten leestijd

WILLEMSTAD – De Curaçaose operazangeres Tania Kross is benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. De enige officier dit jaar op Curaçao. Ook zijn er lintjes uitgereikt aan Curaçaoënaars Rutzen Lucas, voor zijn werk in de communicatie van de katholieke kerk, en Norval ‘Payo’ Faneyte voor zijn werk in de lokale sport.

Cedric Bronswinkel krijgt een lintje voor zijn verdiensten op het terrein van luchtvaart en materieel erfgoed. Hij is de stuwende kracht achter het Museo Aeronautiko Curaçao. Het museum in Tera Kòrá beheert een bijzonder collectie die de luchtvaartgeschiedenis van de voormalige Nederlandse Antillen toont.

Op Curaçao zijn dit jaar negen lintjes uitgereikt. Op Aruba, Bonaire, Curaçao, Sint-Maarten, Sint-Eustatius en Saba kregen 42 mensen een koninklijke onderscheiding. Dat waren er vorig jaar nog dertig.

In het hele Koninkrijk hebben maar liefst 3375 mensen dit jaar een koninklijke onderscheiding gekregen tijdens de lintjesregen. Dat is het hoogste aantal sinds 2012, onder de toenmalige koningin Beatrix. Koning Willem-Alexander heeft nog nooit zo veel lintjes toegekend.

Aruba

In Aruba zijn achttien mensen gedecoreerd, waaronder de Hendrikus van Gaalen, psychiater en voormalig directeur van de Fundacion Salud Mental Aruba Respaldo, voor verdiensten op het terrein van de geestelijke gezondheidszorg. Hij is Ridder geworden in de Orde van Oranje-Nassau.

Ook Edgard Kelkboom krijgt een lintje. Hij is Lid in de Orde van Oranje-Nassau voor zijn verdiensten op het terrein van muziek.

Bonaire

Op Bonaire mag Bòi Antoin zich Officier in de Orde van Oranje-Nassau noemen. Bij bevordering, hij werd al eerder gedecoreerd. Hij is een van de zes Bonairianen die een lintje kregen.

