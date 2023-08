Tania Kross met Ernst Munneke & Randal Corsen in Den Haag

Om haar eerste kwart eeuw als zangeres te vieren, geven Tania Kross en haar twee muzikale vrienden, Ernst Munneke en Randall Corsen een reeks exclusieve jubileumrecitals. Tania met vleugels! Een intiem concert met aandacht voor de muzikale hoogtepunten uit haar carrière en voor haar eiland Curaçao.

Halverwege de jaren negentig kwam een ​​dappere, piepjonge Curaçaose vrouw genaamd Tania Kross naar Nederland om zang te studeren aan het conservatorium in Utrecht. Ze zat naast Ernst Munneke, die piano studeerde, in de collegezalen en de twee werden op slag verliefd op elkaar.

Hun vriendschap groeide uit tot een internationaal geprezen muzikale samenwerking die nu al 25 jaar duurt. Ze traden over de hele wereld op. Van het Concertgebouw in Amsterdam tot Carnegie Hall in New York.

Op Curaçao zong Tania in de band van haar broer. Zo leerde ze al vroeg de getalenteerde Randal Corsen kennen. Ook Randal vertrok in de jaren negentig naar Nederland om piano te studeren. Terug op Curaçao groeit hij uit tot het muzikale brein van het eiland.

Hij combineert zijn kennis van jazz en klassieke muziek met zijn liefde voor Caribische muziek en traditionele instrumenten. Hij componeerde de opera ‘Katibu di Shon’ voor Tania Kross. Sinds Tania weer op Curaçao woont, hebben ze hun samenwerking hervat.

In de serie van Curaçao tot Concertgebouw geven de drie een concert op 17 mei in het muziek/Danstheater Amare in Den Haag.