Tania Kross vandaag te gast in Podium Klassiek

HILVERSUM – Floris Kortie ontvangt vandaag mezzosopraan Tania Kross, in Podium Klassiek op NPO 2. Kross woont sinds een tijd weer op haar eiland Curaçao. Al woonde ze nog zo lang in Nederland, een gevoel van heimwee heeft haar nooit verlaten.

In Podium Klassiek vertelt ze over de muziek van Curaçao, over de muzikale melting pot die de Antillen zijn. Centraal staat daarbij haar liefde voor de muziek van componist Oswin ‘Chin’ Behilia.

Zondag 20 november 2022, van 13.15 tot 14.15 uur (Curaçaose tijd) op NPO 2