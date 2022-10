Tania Kross wil een theater op Curaçao

WILLEMSTAD – Tania Kross wil een nieuw theater neerzetten op Curaçao. Dat onthulde zij in het programma Op1 op de Nederlandse televisie. Volgende week dinsdag is Tania Kross te zien in het Nederlandse programma Volle Zalen, waar zij uit de doeken doet hoe ze dat wil realiseren.

De bekende presentator Cornald Maas reist in die aflevering naar Curaçao waar Kross weer woont en waar de operazangeres aan een theaterconcert werkt.

In de aflevering van Op1 afgelopen maandag zong Kross Curaçao di nos e ta van Chin Behilia over de zon, de wind en de rots, om van te blijven houden en een eiland voor iedereen.

Dat deed zij bij het afgebrande Sentro Pro Arte. Dit theater aan de Schouwburgweg opende in september 1968 officieel. De schouwburg was een gift aan de bevolking. Het kwam tot stand met giften van de Nederlandse overheid, de Shell, overheidsdiensten en lokale particuliere bedrijven. In 2001 sloot Sentro Pro Arte officieel haar deuren.

Volgens de operazangeres zijn er honderden Tania’s op het eiland die ze graag in haar theater wil ontvangen. Ze noemt zichzelf bevoorrecht dat zij haar talent wel heeft kunnen ontwikkelen.