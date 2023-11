Tania Kross zet Johannes Vermeerprijs in voor theater op Curaçao

Door Caribisch Netwerk| John Samson

Operazangeres Tania Kross heeft in Amsterdam de Johannes Vermeerprijs 2023 ontvangen. De Nederlandse staatsprijs wordt gezien als een van de belangrijkste prijzen voor kunst en cultuur.

“Met deze prijs krijg ik een enorme boost om mijn dromen waar te maken”, zegt Kross bij de uitreiking. Een van die dromen is om op Curaçao, waar ze nu woont, een schouwburg te bouwen. Ruim twintig jaar geleden werd het verwoest door een grote brand.

De mezzosopraan uit Curaçao wordt door de jury geprezen voor haar internationale zangcarrière en hoe ze opera populair maakt voor een groot publiek. Demissionair staatssecretaris Gunay Uslu heeft de prijs aan Kross uitgereikt.

In de zaal zaten docenten, dirigenten en andere mensen waar Kross mee heeft samengewerkt. Ze heeft hen uitgebreid bedankt. “Mensen weten vaak niet hoe veel werk erin gaat om de essentie van de muziek eruit te halen.”

Kross heeft veel bereikt. Zo is zij de eerste persoon die een opera in het Papiaments heeft gemaakt: Katibu di Shon, naar het boek van Cola Debrot. “Vrijwel uniek in de opera-geschiedenis”, aldus de jury tijdens.

Kross wint 100.000 euro

Met de prijs wint Tania Kross 100.000 euro. Ze zegt dit te willen investeren in een klein theater en in muzieklessen aan kinderen.

“Ik ben op Curaçao helemaal niet bijzonder. Er lopen op Curaçao heel veel Tania’s rond”, zegt ze. “Met dit bedrag kan ik mensen in dat kleine theater de kans geven om zich nu al te ontwikkelen voor de schouwburg.”

Dat kleine theater komt in een oude zaal die nu als opslag wordt gebruikt voor een ouderentehuis.

Schouwburg

Kross’ maakt stappen in haar plan voor een schouwburg. Ze heeft van Curaçao Airport Holding een terrein gekregen om het te gaan bouwen. “Ik heb 18 maanden om dit voor elkaar te liggen. Aan mij zal het niet liggen!”

“Ik hoop dat je droom in vervulling gaat en ik heb daar heel véél vertrouwen in”, zegt demissionair staatssecretaris Uslu. “Want er viel me nog iets op tijdens mijn verblijf op Curaçao. De vrouwen: they rule Curaçao! En daar ben jij een prachtig voorbeeld van.”

Eerste Caribische winnaar

Het is voor het eerst dat een Nederlander uit de Caribische delen van ons Koninkrijk de Johannes Vermeerprijs ontvangt. Verschillende artiesten uit Curaçao bedanken haar in een video voor haar prestaties.

“Ik ga helemaal kapot van de trots!”, zegt onder meer zangeres en presentatrice Giovanca. “Curaçao is súper trots op jou. Dat moet je weten!”

Toppianist en componist Randal Corsen, ook een goede vriend van Kross, bedankt haar voor wat hij voor het eiland heeft bereikt. “Het laat ons zien dat hard werken, toewijding en discipline in de muziekwereld ons heel ver brengen.”

Tentoonstelling in Den Haag

Met het ontvangen van de prijs heeft Kross ook een eigen tentoonstelling over haar werk mogen openen op het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Het is tot half maar 2024 gratis te bekijken.

Het laat zien hoe haar Curaçaose achtergrond haar muziekcarrière heeft gevoed. “Curaçao is muziek”, aldus Uslu. “De muziek daar, voel je echt in elke cel van je lichaam. Dat heb ik ook mogen ervaren toen ik daar verbleef.”

Wat Kross met opera doet, is ‘al die liedjes, zingen voelen en doorgeven’, zegt Uslu. “Zodat ze behouden blijven en ook weer betekenis hebben voor nieuwe generaties.”