Tarieven benzine, water en elektriciteit blijven gelijk

Willemstad – De tarieven voor benzine, water en elektriciteit blijven in juli gelijk. Voor benzine is dat 1,76 per liter, voor diesel 1,37. Het laagste huishoudelijk tarief voor elektriciteit blijft 53 cent per kilowattuur.

Water kost tot de eerste negen kuub 7,75 gulden. Daarna loopt de prijs op via drie gebruiksschijven tot 16,80 gulden. Net als een maand geleden. Kookgas blijft ook in prijs gelijk, 60 gulden voor een grote en 12 gulden voor een kleine cylinder.

