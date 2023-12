Taxichauffeurs Curaçao blij met aanpak taxischaarste

WILLEMSTAD – Taxivereniging TSA, een afkorting van Thirty Steps Association is blij met het plan van de Curaçaose regering om de verouderde wet op personentransport te moderniseren.

Volgens TSA is deze vernieuwing van groot belang voor het eiland, waar het toerisme blijft groeien, maar het aantal taxivergunningen sinds 1992 beperkt is tot tweehonderd.

De stagnatie in de uitgifte van vergunningen heeft geleid tot een dagelijkse schaarste aan beschikbare taxi’s, wat volgens TSA vooral voor toeristen problemen oplevert.

Pensioensleeftijd

Een belangrijk voordeel van de nieuwe wet, zoals die nu is voorgesteld, is dat taxichauffeurs na het bereiken van de 65-jarige leeftijdsgrens niet meer hoeven te stoppen met werken.

“Onder de huidige wet moet ik stoppen met taxi-rijden zodra ik 65 word. Met de nieuwe wet kan ik, zolang ik een geldig rijbewijs heb, blijven werken”, zegt Hubert Hart, voorzitter van TSA.

De nieuwe wet biedt taxichauffeurs de mogelijkheid om hun eenmanszaak om te zetten in een bedrijf, zoals een NV of BV, wat hen meer flexibiliteit en economische kansen biedt.

Transitie

Met deze verandering kunnen taxichauffeurs meer nummerplaten aanvragen onder de vlag van hun bedrijf, mits zij een gedegen ondernemingsplan kunnen voorleggen. Dit biedt niet alleen mogelijkheden voor uitbreiding, maar maakt het bedrijf ook een waardevol bezit dat eventueel verkocht kan worden.

Deze transitie vereist dat taxichauffeurs voorbereid worden op het ondernemerschap. Hoewel ze nu als zelfstandigen werken, betekent dit niet automatisch dat ze een bedrijf hebben. De regering streeft naar een meer zakelijke en flexibele taxisector. De chauffeurs zullen moeten leren omgaan met belastingzaken en andere wettelijke verplichtingen, vooral als ze meerdere taxi’s in bezit hebben.

Joy Rosinda, collega van Hart, benadrukt dat deze plannen goed aansluiten bij de filosofie van TSA. “We hebben ook het innovatieve platform 24-7 Taxi omarmd, dat tijdens de COVID-periode is gecreëerd en ons enkele jaren geleden is aangeboden. Dit heeft geleid tot meer ritten en inkomsten en stelt ons in staat efficiënter te werken, wat onze klanten ten goede komt”, voegt hij toe.