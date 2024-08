Sport Team Kingdom of the Netherlands U15 speelt WK in Colombia Redactie 13-08-2024 - 1 minuten leestijd

WILLEMSTAD – De honkballers van Team Kingdom of the Netherlands U15 spelen van 16 tot en met 26 augustus het Wereldkampioenschap in Colombia. De deelname van dit team wordt mede mogelijk gemaakt door een partnership met Maduro & Curiel’s Bank.

Technisch directeur van de Honk- en softbalbond Peter Kwakernaak is blij met de steun: ”We zijn heel blij dat we door hun steun een sterke selectie op de WK U15 kunnen afvaardigen”.

Het Koninkrijksteam U15 is tijdens het WK ingedeeld in Groep B met daarin ook Mexico, Taiwan, Venezuela, Zuid-Afrika en Nicaragua. De top drie uit de groepsfase plaatst zich voor de Super Round, waarin uiteindelijk om de medailles gestreden wordt.

Alle wedstrijden van het WK zijn live te zien op Gametime.sport en het nieuws rondom het Koninkrijksteam is te volgen via Honkbalsoftbal.nl

