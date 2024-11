Sport Team USA overklast Koninkrijksteam Dick Drayer 11-11-2024 - 1 minuten leestijd

Foto: https://www.wbsc.org/

MEXICO – Team USA heeft in Tepic, Mexico, de honkbalploeg van het Koninkrijk der Nederlanden overtuigend van het veld gespeeld met een eindscore van 11-1. De wedstrijd in de Premier12-competitie begon spectaculair voor het Koninkrijksteam; Didi Gregorius sloeg meteen bij de eerste worp van de Amerikaanse pitcher Lawrence een homerun.

Deze openingsslag zette de toon voor een vroege 2-0 voorsprong nadat Jonathan Schoop een honkslag maakte en met een slimme actie op het derde honk belandde, waarna Juremi Profar hem over de thuisplaat kreeg.

Desondanks slaagde Team USA erin om het tempo over te nemen. In de tweede inning zette de Amerikaanse ploeg de score op 2-2, en in de derde inning gingen ze voorbij het Koninkrijksteam. Vervolgens versterkten ze hun leidende positie in de zesde inning met vier extra punten en nog eens vijf in de zevende inning. Het Koninkrijksteam weet laat in de wedstrijd nog één punt te scoren, maar kan een nederlaag niet afwenden.

Met deze uitslag staat het Koninkrijksteam op één overwinning en één verlies in de competitie en bereidt zich voor op de volgende wedstrijd tegen Puerto Rico.

376