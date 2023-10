Teatro KadaKen zoekt bondgenoten 

WILLEMSTAD – Teatro KadaKen wil nog meer kinderen en ouderen de gelegenheid geven om het muziektheaterstuk Rumannan Purunchi te zien. Het stuk ging op 16 september in première en wordt tot en met november aangeboden aan scholen. Maar voor meer voorstellingen is geld nodig.

Om die redenen worden speciale voorstellingen in de aula Habaai georganiseerd op 21 en 22 oktober. Met het extra geld dat dat op moet leveren, kunnen straks zeven scholen (840 kinderen) en tweehonderd ouderen van het muziektheaterstuk kunnen komen genieten.

Het geld wordt gebruikt om groepen schoolkinderen en ouderen naar het theater te vervoeren met de gecoördineerde inzet van bussen.

Het stuk

Rumannan Purunchi is in de eerste plaats gemaakt voor kinderen van tien tot veertien jaar. Door het thema en de uitvoering genieten hele families, en alle generaties, gezamenlijk enorm van het stuk, ontdekte de theatermakers.

“Het maakt veel los over families en over Curaçao vroeger, het publiek gaat in gesprek met elkaar, vertelt verhalen over de eigen jeugd en moedigt anderen aan om ook te komen kijken.”

Rumannan Purunchi is geschreven en geregisseerd door Milushka Birge, en is gebaseerd op werkelijke gebeurde verhalen uit de jeugd van de schrijfster Loekie Morales.

Het stuk en de liedjes gaan over een grote familie die herkenbare dingen meemaakt: vrolijke én pijnlijke dingen. Het laat alle generaties nadenken over ons eigen erfgoed, en over waarde van dingen samen doen, van samen sterk zijn. Lou Nisbet is zakelijk leider van Teatro KadaKen en heeft het stuk geproduceerd.

Na deze bijzondere uitvoeringen op 21 en 22 oktober heeft het publiek nog vier kansen om een vrije voorstelling bij te wonen. Deze vinden plaats op 28 en 29 oktober, en 4 en 5 november.