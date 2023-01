Technisch overleg met Venezuela over opening grenzen start vandaag

WILLEMSTAD – Vandaag starten op Curaçao de gesprekken tussen dat land, Aruba, Nederland met Venezuela over een heropening van de grenzen met dat land. Dat gebeurt in het Acoya Curaçao Resort. De opening moet stapsgewijs gebeuren, waarbij eerst de zeegrenzen opengaan.

Eerst praten de landen zonder Venezuela, daarna schuift Venezuela aan. Het is een ambtelijk overleg, waarbij nog geen bestuurders aanschuiven. Wel zijn de Douane en Immigratiedienst en de Lucht- en Zeevaartautoriteitenaanwezig. Voor Curaçao is de Directie Buitenlandse Betrekkingen en voor Aruba is de Arubaanse equivalent, de Douane, burger Luchtvaartdienst DCA, Directie Scheepvaart en een afgevaardigde van de Arubaanse regering aanwezig.

Volgens premier Gilmar Pisas is het de bedoeling dat de grenzen snel opengaan voor de Venezolaanse groente en fruitbarkjes. Hij verduidelijkte eerder al dat de heropening van de grenzen voor boten met verse producten niet alleen belangrijk was om de hoge voedselkosten te drukken, maar dat het ook cruciaal was om het luchtverkeer met Venezuela te herstellen, zodat mensen terug naar hun land kunnen reizen.

Venezuela sloot de grenzen in februari 2019 met Aruba en Curaçao.