Technische problemen op de Holland, koninklijke familie komt later

WILLEMSTAD – De koning, koningin en prinses Amalia varen vandaag niet op de geplande tijd de Sint Annabaai van Willemstad binnen. Het schip van Defensie kampt met problemen.

De Zr.Ms. Holland heeft problemen, waardoor er maar op één schroef gevaren kan worden. Dat heeft gevolgen voor de snelheid van het patrouilleschip.

De Koninklijke familie vaart daarom pas om 18.00 uur de Sint Annnabaai binnen, waar 35 saluutschoten worden gelost en beantwoord. Daarna meert de Holland aan bij de Mattheywerf in Otrobanda. Dat is om 18.30 uur.

Aan boord van de Zr.Ms Holland

Aan boord vindt een gesprek plaats over de inzet van het ministerie van Defensie in het Caribisch gebied, gevolgd door een rondleiding over het schip en demonstraties.

Na de aankomst in de St. Annabaai van Willemstad vindt de begroeting plaats door onder meer gouverneur Lucille George-Wout, met aansluitend het welkomst ceremonieel voor het bezoek aan Curaçao.