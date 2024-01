Tekort aan personeel en middelen belemmeren dagprogramma Curaçaose gevangenis

WILLEMSTAD – Het Sentro di Detenshon i Korekshon Kòrsou (SDKK) heeft op papier een dagprogramma voor gedetineerden, maar in de praktijk wordt die nauwelijks uitgevoerd door een tekort aan personeel en financiële middelen. Dat meldt de Raad voor de Rechtshandhaving. Dit dagprogramma, bedoeld om gedetineerden bezig te houden en te helpen met hun rehabilitatie, omvat onderwijs, werk, sport en ontspanning.

Het Europees Comité ter Voorkoming van Foltering en Onmenselijke of Vernederende Behandeling of Bestraffing (CPT) benadrukt dat dergelijke activiteiten cruciaal zijn voor een humane behandeling in gevangenissen. In het SDKK, met een capaciteit van ongeveer 400 gedetineerden, zijn er echter slechts twee activiteitenbegeleiders en is het onderwijsaanbod beperkt door gebrek aan middelen.

Personeel werven

De minister van Justitie heeft aangegeven dat de Raad van Ministers een plan heeft goedgekeurd om meer personeel te werven voor het SDKK. Desondanks blijft het tekort aan personeel, vooral in de beveiliging en de medische dienst, een uitdaging. Dit resulteert in beperkte mogelijkheden voor arbeid en recreatie voor de gevangenen. Slechts de helft van de gedetineerden heeft toegang tot arbeidsplaatsen, terwijl de rest meer tijd buiten hun cel doorbrengt dan wettelijk is vastgesteld.

Ook de medische verzorging lijdt onder het personeelstekort. Nieuwe gedetineerden krijgen niet altijd binnen 24 uur de vereiste medische controles, en het is onduidelijk hoe snel medische verzoeken worden behandeld.

De Raad benadrukt dat verbetering van de situatie essentieel is voor zowel het welzijn van de gedetineerden als de algemene veiligheid binnen de gevangenis. Zij roept op tot actie om de personeelstekorten aan te pakken en de kwaliteit van het dagprogramma te verbeteren.