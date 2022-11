Tekort CMC van 42,5 miljoen in 2020

WILLEMSTAD – Het Curaçao Medical Center heeft in 2020 een verlies gedraaid van 42,5 miljoen gulden. Daarbovenop komt ook nog eens het tekort vanwege de verhuizing van Sehos naar nieuw ziekenhuis van ruim 52 miljoen gulden, zodat het totale tekort in 2020 bijna 95 miljoen gulden bedroeg. Dat meldde het CMC gisteren in een persconferentie over de jaarcijfers.

Het ziekenhuis zegt dat het tekort onder meer te maken heeft met de aanloopkosten na de opening in november 2019. Die bedroegen 625 miljoen gulden, terwijl 421 miljoen was begroot.

Ook een toename van patiënten en een gelijkblijvend zorgbudget van de overheid spelen het ziekenhuis parten. En deze problemen worden elk jaar groter. 85 procent van alle patiënten zijn zogenaamde SVB-verzekerden. In 2020 waren het er iets meer dan 36.000. Een jaar later stond die teller op ruim 41.000 patiënten en dit jaar zijn het er al bijna 48.000.

SVB zou 223 miljoen in het laatje moeten brengen, maar in werkelijkheid krijgt het CMC 200 miljoen zorgbudget. Het CMC-tekort werd behalve door te weinig zorgbudget opgebouwd uit elf miljoen laboratorium kosten, zes miljoen zorg aan onverzekerde patiënten en vier miljoen gulden aan covid-zorg. Elke maand is er een tekort van bijna twee miljoen gulden.