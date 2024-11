Gezondheidszorg Tekort longspecialisten zet medische zorg onder druk Dick Drayer 16-11-2024 - 2 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Het Curaçao Medical Center (CMC) kampt met een tijdelijk tekort aan longspecialisten, wat de zorg voor longpatiënten bemoeilijkt. Hierdoor zijn de wachttijden voor consulten bij deze specialisten flink opgelopen, en moeten sommige afspraken zelfs worden geannuleerd.

In een brief van 13 november heeft de vakgroep longspecialisten aan de vereniging van huisartsen (CHV) aandacht gevraagd voor deze onverwachte situatie. Huisartsen wordt verzocht hun patiënten te informeren over de langere wachttijden en hen, waar mogelijk, voor te bereiden op vertragingen in het zorgtraject.

De situatie is ontstaan door een onverwachte vermindering van beschikbaar personeel, waaronder specialisten en verpleegkundigen. Dit heeft geleid tot annuleringen van afspraken op de polikliniek en ernstige vertragingen in de behandeling. Patiënten worden persoonlijk op de hoogte gebracht als hun afspraak moet worden uitgesteld.

De vakgroep benadrukt in de brief dat zij begrip heeft voor de moeilijke situatie waarin patiënten zich bevinden en dat sommige mensen al meer dan eens een afspraak hebben zien annuleren. Het team werkt aan een oplossing om de kwaliteit van de zorg te waarborgen en de wachttijden zo kort mogelijk te houden.

De aangepaste planning, waarbij patiënten worden beoordeeld op basis van urgentie, blijft van kracht tot februari 2025. Vanaf januari 2025 zullen er voldoende longspecialisten beschikbaar zijn, waardoor de achterstanden geleidelijk worden weggewerkt.

In acute gevallen kunnen patiënten terecht bij de huisartsenpost of, indien voorgeschreven door een specialist, direct naar de spoedeisende hulp van het CMC. De longspecialisten benadrukken dat deze maatregelen erop gericht zijn om tijdens het personeelstekort medische zorg van hoge kwaliteit te blijven leveren.

