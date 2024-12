Gezondheidszorg Tekort maag-, darm-, leverartsen zorgt opnieuw voor problemen CMC Maarten Schakel 30-12-2024 - 2 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Het aanhoudende tekort aan Maag-, Darm en Leverartsen (MDL) zorgt opnieuw voor problemen in het Curaçao Medical Center. Daarmee opent het Antilliaans Dagblad vandaag. Zo is er rond de jaarwisseling niemand beschikbaar voor een oproepdienst in geval van nood.

Het tekort aan MDL-artsen speelt al langer in het CMC. Ziekenhuisdirecteur Gilbert Martina heeft Inspecteur Generaal voor Volksgezondheid Sirving Keli naar eigen zeggen al meermaals gewezen op het gebrek aan artsen, maar tot nu toe is daar volgens Martina niets mee gedaan.

Uitspraak klopt niet

Keli zegt tegen het Antilliaans Dagblad dat in de eerste twee weken ten alle tijden een MDL-arts standby is voor noodsituaties ‘hoewel dat wel ten koste gaat van hun persoonlijke leven’. Volgens Martina, die in nauw contact staat met de medisch specialisten zelf, klopt die uitspraak van Keli niet.

Suboptimaal

Martina noemt de situatie in het Antilliaans Dagblad ‘suboptimaal’. Wie nu met een acute maag-, darm- of leveraandoening wordt opgenomen in het CMC, kan niet altijd worden opgevangen door een MDL arts, maar moet worden bijgestaan door een arts met een ander medisch specialisme.

Financieel zwaar weer

Het tekort aan MDL artsen staat niet op zichzelf. Zoals bekend verkeert het Curaçao Medical Center al sinds haar opening in financieel zwaar weer. Daardoor heeft het ziekenhuis moeite om voldoende goed medisch personeel aan te trekken en die een marktconform salaris aan te bieden.

