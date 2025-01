Economie Telecombedrijf van Aqualectra officieel opgericht Maarten Schakel 09-01-2025 - 3 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Curaçao heeft er een nieuw telecombedrijf bij. AquaTel is officieel opgericht. Dat meldt de Amigoe. Het bedrijf is een initiatief van Integrated Utility Holding NV/Aqualectra NV. Het bedrijf belooft betere en betaalbaardere diensten te leveren dan andere telecomaanbieders.

Volgens Zita Jesus-Leito, onafhankelijk Statenlid, is de oprichting nu volledig afgerond. Zij was verantwoordelijk voor Economische Ontwikkeling tijdens de herstructurering van het kabinet-Pisas II. Jesus-Leito verklaarde dat de statuten van AquaTel zijn aangepast en ondertekend, waarmee het bedrijf officieel van start kan gaan.

De oprichting van AquaTel komt voort uit de wens om de telecommarkt op Curaçao te verbeteren. Er is al langer behoefte aan betere en goedkopere telecomdiensten, stellen verschillende Statenleden, waaronder Jesus-Leito.

Het idee voor AquaTel begon onder het kabinet-Pisas II. Na een breuk tussen de regeringspartijen MFK en PNP, werd het plan aangepast. AquaTel heeft nu als doel om meer concurrentie te brengen en de keuze voor consumenten te vergroten. De MFK heeft er in het verleden geen geheim van gemaakt dat ze vindt dat een inwoners van een land voor iets wezenlijks als internet en telefonie niet alleen afhankelijk kan zijn van commerciële partijen. Dat risico is volgens de MFK te groot.

Azen op concessie

Wanneer AquaTel precies operationeel moet zijn, is nog niet duidelijk. In het Antilliaans Dagblad vertelt Aqualectra-CEO Neysa Schoop-Isenia vandaag dat de volgende stap is om een concessie te verkrijgen. Daarmee heeft AquaTel toestemming om ook daadwerkelijk haar diensten aan te bieden. Die concessie moet verkregen worden bij de Regulatory Authority Curaçao (RAC), voorheen Bureau Telecommunicatie, Post en Utiliteiten (BTPU).

Concurrentie

Of de concurrentie tussen AquaTel en de commerciële aanbieders zoals Flow en Digicel eerlijk is, hangt af van verschillende factoren. Als overheids-gelieerd bedrijf kan AquaTel mogelijk profiteren van bepaalde voordelen, zoals financiële steun of gunstige regelgeving, die commerciële bedrijven niet hebben. Dit kan de markt verstoren en zorgen voor een ongelijk speelveld.

Aan de andere kant kan de oprichting van AquaTel juist bedoeld zijn om te zorgen voor meer concurrentie in een markt die misschien al lange tijd door een paar spelers wordt gedomineerd. Dit kan consumenten ten goede komen door lagere prijzen en betere diensten te bieden.

Of de concurrentie eerlijk is, hangt af van of er gelijke kansen en gelijke spelregels zijn. Die moeten gereguleerd worden door een onafhankelijke toezichthouder. Op Curaçao zou die rol weggelegd zijn voor de Regulatory Authority Curaçao (RAC).

In andere landen en sectoren is concurrentie van (gedeeltelijke) overheidsbedrijven en commerciële bedrijven niet ongewoon, bijvoorbeeld in de energie-, telecom- en openbaar vervoersbranche.