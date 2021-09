Tennissers Koolhof en de Curaçaose Rojer naar derde ronde dubbelspel US Open 

26 Gedeeld

De tennissers Wesley Koolhof en de Curaçaose Jean-Julien Rojer hebben op de US Open de derde ronde bereikt van het dubbelspeltoernooi. Het duo was met 6-3 7-6 (3) te sterk voor de Amerikanen Robert Galloway en Alex Lawson, die met een wildcard waren toegelaten.

Voor Koolhof en Rojer, als tiende geplaatst, is het hun derde grandslamtoernooi als koppel. Ook op Roland Garros haalden ze de derde ronde, terwijl ze op Wimbledon in de eerste ronde blijven steken. Begin dit jaar speelden ze op de Australian Open beiden nog met een andere partner. De 32-jarige Koolhof haalde vorig jaar samen met de Kroaat Nikola Mektic de finale van de US Open, de acht jaar oudere Rojer won het toernooi in 2017 samen met de Roemeen Horia Tecau.

