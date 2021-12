Tentoonstelling Kòrsou – Curaçao niet louter vanuit koloniaal perspectief

2 Gedeeld

Het Nationaal Archief opent 16 dember een tentoonstelling waarbij ook andere perspectieven dan de koloniale worden gepresenteerd. ‘Stemmen van toen, mensen van nu’ combineert de (koloniale) archiefstukken met verschillende visies op het eiland.

Zo geeft de Zikinzá-collectie, een unieke verzameling audio-opnames, een inkijk in het dagelijks leven van Curaçaoënaars van toen. En komen Curaçaoënaars aan het woord over de thema’s in de tentoonstelling: oorspronkelijke bewoners, slavernij, veerkracht, samenleving en bestuur.

In de archieven van het Nationaal Archief is veel te vinden over Curaçao. Deze documenten, foto’s en kaarten laten voornamelijk het perspectief en de leefwereld van de koloniale machthebbers zien. De tentoonstelling Kòrsou – Curaçao wil dat veranderen.

Zikinzá-collectie

De Zikinzá-collectie bestaat uit opnames van anekdotes, herinneringen, rituelen en liederen die zijn gemaakt door pater Paul Brenneker en kunstenaar en filosoof Elis Juliana.

Brenneker en Juliana bezochten hiervoor in de jaren ’50 en ’60 ouderen op Curaçao en Bonaire. Ze legden met de opnames vast wat Curaçaoënaars op leeftijd vertelden over hun leven en over wat zij nog wisten van het leven van hun directe en verre voorouders.

Kunstenaars

In de tentoonstelling Kòrsou – Curaçao zijn interviews en foto’s te bekijken die gemaakt zijn door de Curaçaose fotograaf en documentairemaker Selwyn de Wind. Daarnaast laten kunstenaars met hun werk zien hoe zij aankijken tegen de vijf thema’s in de tentoonstelling: oorspronkelijke bewoners, slavernij, veerkracht, samenleving en bestuur.

Er is werk te zien van Quentley Barbara, Elvis Chen, Melissa Cijntje, Avantia Damberg, Ruben La Cruz & Karolien Helweg, Travis Geertruida, Kevin Osepa, Imani Specht en Gilleam Trapenberg. Rachel Rumai Diaz sluit de expositie af met een Spoken Word opname.

Collectie Nationaal Archief

Curaçaoënaars hebben door de jaren heen niet veel te zeggen gehad over of en hoe ze in de archieven werden beschreven. Hun persoonlijke verhalen zijn daarom in de archieven moeilijk te vinden. Toch is het gelukt om naast archiefstukken die het perspectief van de koloniale machthebbers laten zien, ook archiefstukken te vinden die de kracht en veerkracht van Curaçaoënaars aantonen.

Zoals de lange lijst met slaafgemaakten die naar het vaste land wisten te ontkomen, het vonnis van wela Markita Kanga die zich inzette om haar eigen tradities en cultuur in stand te houden en het verslag van de eerste Eilandsraad waarin openlijk Papiaments werd gesproken.

Gastconservator

Dyonna Benett, erfgoedprofessional, gespecialiseerd in museologie, publiek en inclusiviteit is de gastconservator van Kòrsou – Curaçao. De inhoud van de tentoonstelling is mede tot stand gekomen na raadpleging van experts uit zowel Curaçao als Nederland.

Bij de tentoonstelling Kòrsou – Curaçao organiseert het Nationaal Archief een afwisselend programma met debatten, lezingen en rondleidingen. Het actuele aanbod is te vinden op de website van het Nationaal Archief.

Daarnaast ontwikkelt het Nationaal Archief in Den Haag in samenwerking met het Nationaal Archief Curaçao online lessen voor groep 7 en 8 van het primair onderwijs in Nederland en het funderend onderwijs op Curaçao.

De tentoonstelling Kòrsou – Curaçao is te bezoeken vanaf 16 december 2021 tot en met 23 oktober 2022 in het Nationaal Archief in Den Haag. De teksten in de tentoonstelling worden aangeboden in het Papiaments, Nederlands en Engels.