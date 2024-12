Nieuws uit Nederland Tentoonstelling ‘Positions: Gut Feeling’ in Den Haag Dick Drayer 18-12-2024 - 2 minuten leestijd

Travis Geertruida Foto: Lekart

DEN HAAG – Op vrijdag 7 februari opent bij Stroom Den Haag de groepstentoonstelling Positions: Gut Feeling. Voor deze vierde editie van de Positions-reeks nodigt gastcurator Travis Geertruida vier kunstenaars uit om de tentoonstellingsruimte om te vormen tot een theater van emoties en verrassingen. De deelnemende kunstenaars zijn Lakisha Apostel, Elvis Chen, Filipp Groubnov en Wessel Verrijt. De expositie loopt tot 20 april 2025.

Travis Geertruida, een multidisciplinaire kunstenaar afkomstig van Curaçao en gevestigd in Den Haag, staat bekend om zijn projectmatige aanpak en focus op thema’s als cultuur en identiteit. Hij combineert verschillende media zoals video, installaties en tekeningen, en onderzoekt vaak de wisselwerking tussen persoonlijke en collectieve geschiedenissen. In Positions: Gut Feeling creëert Geertruida samen met de kunstenaars een ruimte waarin bezoekers worden uitgenodigd om zich open te stellen voor intuïtie en verbeelding.

De tentoonstelling biedt een verzameling installaties die elk een unieke wereld vertegenwoordigen, met uiteenlopende ideeën en werkwijzen. De werken dagen bezoekers uit om de materialen en vormen van dichtbij te ervaren: van natte klei tot elektrische draden, van verweerd hout tot statische beeldschermen. Deze speelse combinaties lijken willekeurig, maar blijken zorgvuldig samengesteld. De vraag die centraal staat is of er verborgen verbanden zijn en of het lichaam te vertrouwen is op intuïtie. Screenshot

Platform

De Positions-reeks van Stroom Den Haag biedt een podium aan in Den Haag gevestigde kunstenaars en de actuele thema’s die zij behandelen. Naast tentoonstellingen omvat het programma artistiek onderzoek, experimentele presentaties, lezingen en performances. Eerdere edities waren onder andere Positions: Soft Intimacies (2024) en Positions: Elsewheres (2023).

